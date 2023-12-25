БЕЛГРАД, 25 дек — ПРАЙМ. В рамках встречи с президентом Сербии Александром Вучичем удалось обсудить протесты оппозиции в Белграде, а также партнерство с Россией, сообщил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Сербия намерена нарастить объемы поставок газа из России

"Встреча не была связана исключительно с теми событиями, которые имели место вчера и несколько дней тому назад. Я имею в виду протесты оппозиции, хотя вы, разумеется, правы — получилось так, что эта тема стала одной из заглавных, хотя мы и коснулись достаточно детально подробно перспектив развития наших двусторонних отношений", — отметил дипломат в эфире канала "Россия 24".

Посол также отметил, что информация о поощрении протестов в Сербии со стороны западных стран, которой располагает сербский лидер, является достоверной. Кроме того, очевидно, что протесты спланированы по модели "майданных революций".

Попытки оппозиции нарушить власть нынешнего сербского президента подтверждает его твердую позицию по неприсоединению к санкциям против России, заметил Боцан-Харченко. "Запад — и это главное — все-таки настроен на то, чтобы какими-то путями усадить оппозицию в Белграде, поэтому протесты будут продолжатся. Как долго — сказать трудно", — заключил дипломат.

Ранее сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.