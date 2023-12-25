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Даванков подал документы на выдвижение в президенты
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Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал в Центризбирком документы на выдвижение в президенты РФ, сообщил корреспондент РИА Новости. В воскресенье... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , новости, россия, выборы президента рф, владислав даванков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал в Центризбирком документы на выдвижение в президенты РФ, сообщил корреспондент РИА Новости.
В воскресенье предвыборный съезд партии выдвинул Даванкова кандидатом на президентские выборы.
В ходе съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название нового образования — "Новые Люди. Рост".
Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года.