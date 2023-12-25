МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков подал в Центризбирком документы на выдвижение в президенты РФ, сообщил корреспондент РИА Новости. Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России

В воскресенье предвыборный съезд партии выдвинул Даванкова кандидатом на президентские выборы.

В ходе съезда лидеры "Новых людей" и Партии Роста Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии партий. Условное название нового образования — "Новые Люди. Рост".

Выборы президента РФ назначены на 17 марта 2024 года.