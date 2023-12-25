2023-12-25T14:39:49+03:00
2023-12-25T14:39:49+03:00
2023-12-25T14:39:49+03:00
2023
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В России с 1 января изменятся правила выплаты материнского капитала
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность выплаты материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том... ПРАЙМ, 25.12.2023
право, общество , новости, россия, выплата материнского капитала, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность выплаты материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее, согласно нормам законодательства, получать маткапитал могли граждане РФ при рождении или усыновлении ребенка, имеющего гражданство РФ. Но в законе не было прописано, должно ли у ребенка быть гражданство РФ по рождению. Также не уточнялось, что родители должны быть гражданами РФ на момент рождения ребенка.
Кроме того, согласно новым правилам, жителям новых регионов России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) маткапитал будет выплачиваться независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.