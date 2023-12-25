КИШИНЕВ, 25 дек — ПРАЙМ. Молдавские власти уничтожают экономику страны, превращая ее в попрошайку, заявил в эфире TVC 21 лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Молдавия оказалась в минусе, присоединившись к санкциям, считает эксперт

"На сегодняшний день наша страна превратилась в попрошайку, можно даже сказать, что страну превратили в попрошайку. Потому что нынешняя власть думает только о собственной шерсти и им наплевать, что происходит в Молдавии. Нынешняя власть закрывает производство, нет производства — значит, нет налогов, нет экономического роста, а наши правители только просят и просят (помощи у Запада — ред.)", — сказал он.

По словам Лунгу, решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Молдавии не привели к перестраиванию экономики республики под европейские стандарты.

"Когда министра экономики Сергея Гайбу спрашивают, почему он закрывает заводы и что мы будем делать без продукции, он отвечает, что все нужное мы будем привозить. Наша страна отходит от экспорта к импорту, и это влияет на всех", — пояснил политик.

Лидеры стран-членов Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе 14-15 декабря приняли решение запустить переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в сообщество. Однако участники саммита не установили сроки начала переговоров. Евросовет поручил принять решение о переговорах после того, как Кишинев и Киев выполнят все поставленные условия.