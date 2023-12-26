МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы. Аксенов посоветовал "ждунам" поскорее уехать из Крыма на Украину

"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — написал Аксенов в своём Telegram-канале.

Ранее в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщалось, что движение машин по мосту приостанавливалось почти на час.