2023-12-26T04:59:00+03:00
2023-12-26T05:01:13+03:00
2023-12-26T04:59:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231226/842668729.html
В Крыму рассказал о вражеской атаке в районе Феодосии
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы... ПРАЙМ, 26.12.2023
новости, общество , россия, крым, атака
https://cdnn.1prime.ru/images/84032/45/840324566.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84032/45/840324566.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84032/45/840324565.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84032/45/840324565.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84032/45/840324553.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84032/45/840324553.jpg
https://1prime.ru/society/20231225/842661026.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, территория порта оцеплена, вспыхнувший пожар был локализован, на месте работают профильные службы.
"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — написал Аксенов в своём Telegram-канале.
Ранее в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту сообщалось, что движение машин по мосту приостанавливалось почти на час.