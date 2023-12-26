МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Украина не сможет победить в связи с низким уровнем подготовки и плохой физической формой мобилизованных, — такое мнение в беседе с каналом "Бутусов ПЛЮС" высказал разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Оладушек". Как выйти из конфликта. Политолог рассказал о плане Украины

Он посетовал: "Нам нужна молодежь. Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли <…>. Но так мы точно не победим".

"Оладушек" рассказал, что в ВСУ снижается качество человеческого ресурса, поскольку украинские военкомы забирают больных мужчин, а солдаты, которые за долгое время боевых действий получили по нескольку ранений, сейчас уже не могут справляться со своими задачами как прежде.

На Украине 24 февраля 2022 года было объявлено военное положение, на следующий день президент сраны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. На время действия военного положения был запрещен выезд с Украины мужчин в возрасте. В октябре журнал Time, ссылаясь на помощника Зеленского писал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать граждан со средним возрастом 43 года.