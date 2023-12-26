МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Официальный сайт Государственной Думы станет доступен на трех иностранных языках, в том числе и на китайском, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Форум "Россия зовет!" впервые заговорит на китайском языке

"Принято решение запустить версию официального сайта Государственной Думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный", — следует из заявления парламентария, опубликованного на официальном сайте Госдумы.

Володин также подчеркнул, что необходимость создания версии на китайском языке обусловлена растущим количеством носителей данного языка.

Ранее в 2018 году сайт Госдумы получил англоязычную версию, в 2023 года к нему добавилась версия на испанском языке.