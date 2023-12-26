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На сайте Госдумы появится версия на еще одном иностранном языке
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Официальный сайт Государственной Думы станет доступен на трех иностранных языках, в том числе и на китайском, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Принято решение запустить... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , новости, россия, сайт, госдума, китайский язык
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Официальный сайт Государственной Думы станет доступен на трех иностранных языках, в том числе и на китайском, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Принято решение запустить версию официального сайта Государственной Думы на китайском языке. Отношения между нашими странами динамично развиваются, интерес к России в Китае огромный", — следует из заявления парламентария, опубликованного на официальном сайте Госдумы.
Володин также подчеркнул, что необходимость создания версии на китайском языке обусловлена растущим количеством носителей данного языка.
Ранее в 2018 году сайт Госдумы получил англоязычную версию, в 2023 года к нему добавилась версия на испанском языке.