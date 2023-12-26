Аксенов: один человек погиб и двое ранено в результате атаки на Феодосию
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — ПРАЙМ. В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В ночь на вторник он сообщил об ударе ВСУ в районе Феодосии. По его словам, территория порта была оцеплена, а вспыхнувший пожар локализован, на месте работают профильные службы.
"К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены", — рассказал он журналистам.
Аксенов подчеркнул, что шесть зданий повреждены, в основном в них выбиты окна. По его словам, жителей эвакуировали, шесть из них отправили в пункты временного размещения, остальные поселились у родных и знакомых.
По информации Минобороны, сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".
Глава Крыма также сообщил, что транспортная инфраструктура Феодосии работает в штатном режиме.
Ранее Крымская железная дорога сообщала о том, что изменила расписание движения пригородных поездов, они временно будут отправляться не от железнодорожного вокзала, а от станции Айвазовская.
https://1prime.ru/society/20231226/842671253.html