СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — ПРАЙМ. В результате атаки на Феодосию один человек погиб и двое ранены, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На Крымском мосту открыли движение автотранспорта

В ночь на вторник он сообщил об ударе ВСУ в районе Феодосии. По его словам, территория порта была оцеплена, а вспыхнувший пожар локализован, на месте работают профильные службы.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены", — рассказал он журналистам.

Аксенов подчеркнул, что шесть зданий повреждены, в основном в них выбиты окна. По его словам, жителей эвакуировали, шесть из них отправили в пункты временного размещения, остальные поселились у родных и знакомых.

По информации Минобороны, сегодня ночью в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск".

Глава Крыма также сообщил, что транспортная инфраструктура Феодосии работает в штатном режиме.

Ранее Крымская железная дорога сообщала о том, что изменила расписание движения пригородных поездов, они временно будут отправляться не от железнодорожного вокзала, а от станции Айвазовская.