МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Доходы пиратских ресурсов выросли в 1,7 раз в связи с уходом Netflix и западных правообладателей, пишет РБК со ссылкой на исследование InterMedia. Онлайн-кинотеатры не захотели показывать зарубежные фильмы без разрешения

По данным издания, в течение последних двух лет рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России увеличился на 71,4 процента — с 7 миллиардов рублей в 2021 году до 12 миллиардов рублей в 2023-м.

Кроме того, из-за увеличения числа нелегальных сервисов пострадали онлайн-кинотеатры, прирост которых сократился на 13 процентов. Легальные аудиосервисы, показывавшие рост до 2020 года (тогда объем этого сегмента достиг 9,5 миллиарда рублей), упали и пока не вернулись к докризисным показателям, следует из исследования аналитиков.

В исследовании также отмечается, что к 2022 году совокупная выручка присутствующих на рынке компаний сократилась по сравнению с 2020-м на четверть, до семи миллиардов рублей. В 2023 году, по предварительным данным, наблюдается рост до 7,8 миллиарда рублей, заключили в издании.

Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поддержал распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете с целью нанести западным компаниям урон вплоть до банкротства. Медведев также предложил в ответ на западные санкции использовать западную интеллектуальную собственность без лицензии, а также выразил благодарность разработчикам программ, которые позволяют это делать.