МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Новогодний стол — важная часть праздника, поэтому при его сервировке можно ориентироваться не только на традиционные стандартные правила, но и обратиться к восточной культуре или использовать любимые цвета символа предстоящего года Деревянного Дракона — красный, зеленый, золотой или серебряный. Подсчитано, во сколько обойдется женский и мужской образ на Новый год

ДРАКОН И ВОСТОЧНАЯ КУЛЬТУРА

Любая сервировка стола, даже с учётом трендов и эстетики, должна быть понятна и гармонична, считают эксперты.

Первое правило, которому стоит следовать, по словам специалиста по этикету и кросс-культурным коммуникациям Ирины Яровой, это определиться со стилизацией сервировки и выбрать три сочетающихся между собой главных цвета, чтобы синхронизировать антураж стола с убранством ёлки и дома.

"Например, белый, чёрный и золотой, зелёный, синий и золотой или красный, зелёный и серебряный", — отметила Яровая.

Руководитель студии дизайна интерьера Individ Story Анастасия Мирошниченко тоже назвала удачными оттенками для украшения красный, зеленый, золотой, серебряный цвета, которые присущи символу года — Дракону.

"Символ наступающего года — Деревянный Дракон. Он благороден, честен, справедлив, любит решительных и отважных, но не поощряет авантюристов. Зеленый цвет смиряет огненный нрав, поэтому мистический зверь наделен миролюбием, склонностью к семейственности, доброте", — рассказала Мирошниченко.

Кроме того, эксперты рекомендуют учесть, кроме традиционных правил сервировки, особенности восточной культуры.

"В Китае верят, что удачу Дракону, символизирующему возрождение и духовное равновесие, приносят природные оттенки зелёного, а также красный, золотой и серебряный цвета. А вот белый цвет в Китае считается траурным, поэтому рекомендуется избегать его при составлении палитры своей сервировки", — пояснила Яровая. Также эксперт советует использовать при декорировании и сервировке деревянные изделия.

"Считается, что дерево — это элемент роста, успеха и развития. Например, для праздничного стола можно создать новогоднюю композицию из свежих веток хвои и ели, украсить их шишками, орехами, ёлочными игрушками, лентами, бусами", — отметила Яровая.

Однако, по ее словам, нужно помнить, что блёстки, иголки и ветки не должны осыпаться в новогодние блюда, а сама композиция должна гармонировать со всем остальным убранством и подходить по масштабу, чтобы гости могли видеть друг друга.

Помимо этого, эксперт отметила, что можно украсить стол оригинальной статуэткой в виде дракона или подобрать скатерть и салфетки с рисунком символа предстоящего года.

ПРАВИЛА ЦВЕТА И КОНТРАСТА

Праздничный тон мероприятию могут задать качественные текстильные салфетки и скатерть, которые займут важное место в сервировке, отметила Яровая. Поэтому при сервировке, по ее словам, важно помнить о цветовом наполнении и контрастах. Исследование показало, где россияне планируют отмечать Новый год

"С белой скатертью, которая является неизменным спутником банкетов и официальных приёмов, можно смело использовать сервиз с ярким принтом. В случае желания отдать предпочтение яркой скатерти с красными, серебряными или золотыми акцентами, следует выбрать базовый сервиз", — советует эксперт.

В свою очередь, Мирошниченко рекомендует использовать не более трех акцентных цветов тем, кто не практикует декорирование или не имеет большую насмотренность.

"К примеру, вы можете применить цвет года Apricot Crush, используйте этот цвет, опираясь в процентном соотношении на золотое сечение. Тогда 60% будет главный цвет, 30% и 10% два дополнительных цвета, это могут быть золотой и зеленый или красный. Добавьте к этим цветам нейтральные — белый, серый, бежевый, черный, это могут быть скатерти, салфетки, тарелки", — сообщила Мирошниченко.

При оформлении стола в традиционном стиле эксперт советует взять за акцентные цвета зеленый и красный, а за фоновые белый, бежевый, при оформлении стола в современном стиле придерживаться минимализма — например, можно использовать ветки, сушеные фрукты, цветы и добавить акцентные цвета лишь на 20-30%, остальные 70-80% должны быть нейтральными.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ДОПОЛНЕНИЯ

Каким бы особенным не был символ наступающего года и при всей оригинальности праздничной атмосферы, эксперты призывают не забывать о стандартных правилах сервировки. Названы популярные среди россиян туристические направления на Новый год

"Ножи и ложки располагаются справа от тарелки, вилки — слева, пирожковая тарелка — слева вверху, бокалы — справа вверху набора столовых предметов, тканевая салфетка — на подстановочной тарелке или слева от приборов", — напомнила Яровая.

Кроме того, она рассказала, что на столе перед одним гостем могут находиться максимум две тарелки — основная и подстановочная, поэтому не нужно ставить все тарелки сразу, а комбинация столовых приборов зависит от наполнения меню и подаваемых блюд.

"Бокалы выставляются в соответствии с очерёдностью предлагаемых напитков: считается, что чем ближе к гостю стоит бокал, тем раньше он его будет использовать. Если гость не употребляет алкоголь, бокал для воды всё равно должен присутствовать", — отметила Яровая.

Мирошниченко советует уделить внимание деталям, сделать акцент на вазах, столовых приборах, добавить кольца для салфеток, цветы или еловые ветки, свечи. При этом Яровая подчеркнула, что свечи следует зажечь до прихода гостей.

"Прекрасным дополнением к скатерти и тканевым салфетках может стать раннер — узкая полоса ткани, которая располагается вдоль стола или же поперёк, "соединяя" сидящих друг напротив друга людей. Раннер не только выступает в качестве декора, но и помогает зонировать пространство", — отметила Яровая.

В центре стола, по ее словам, можно разместить композицию из еловых лап, расположить внутри или снаружи подсвечники, фонарики разного формата, золотые статуэтки или новогодние игрушки.

"Ёлочными шарами и парой еловых веток можно заполнить небольшие вазы, украсив композицию шишками, звёздами или снежинками", — сказала эксперт.