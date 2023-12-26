МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Жительница Британии Лиза Арканд разочаровалась в сумме крупного выигрыша в лотерею, сообщает Daily Star. В Британии придумали, как обогреть Украину без России. Европа вздрогнула

Издание напомнило, что в 2003 году являющаяся матерью-одиночкой женщина выиграла в 2003 году 800 тысяч фунтов, что в настоящее время с учетом инфляции составляет примерно 1,5 миллиона фунтов (175 млн руб.). Первое время она была довольна выигранной суммой, но затем деньги стали таять. По данным Daily Star, Арканд организовала роскошную вечеринку и оплатила учебу сына в частной школе, а затем осуществила свою заветную мечту, открыв ресторан морской кухни.

Всего лишь через полгода британке пришлось закрыть заведение из-за финансовых проблем, пишет издание. Кроме того, она доверилась некой консалтинговой компании, из-за которой Арканд пришлось платить больше налогов, деньги начали таять еще быстрее, добавили авторы материала.

Женщина призналась Daily Star, что осталась ни с чем, а выигрыш оказался "очень удручающим событием", несмотря на то, что в течение четырех лет она смогла приобрести новый дом и несколько раз съездить в отпуск.

"Выигрыш в лотерею — это совсем не так круто, как многие думают. Откровенно говоря, я получила довольно депрессивный опыт", — заявила она журналистам.