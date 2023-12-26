МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель автотранспортных компаний, где было реализовано государственных контрактов на сумму свыше 798 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства. ФАС зафиксировала падение цен на арматуру

"ФАС раскрыла картель автотранспортных компаний. Реализация незаконного соглашения позволила организациям заключить государственные контракты на сумму свыше 798 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Ведомство признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях ООО "Авто РГ", ООО "Тимреспект", ООО "Аксон", ООО "Автовела" и ООО "Автокоординатор".

Ведомство сообщает, что компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 13 торгах. Закупки проводились на право оказания автотранспортных услуг и услуг фотовидеофиксации дорожных правонарушений на территории города Москвы и Московской области.