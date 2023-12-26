2023-12-26T12:06:22+03:00
2023-12-26T12:06:22+03:00
2023-12-26T12:06:22+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231226/842673723.html
ФАС раскрыла картель автотранспортных компаний
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель автотранспортных компаний, где было реализовано государственных контрактов на сумму свыше 798 миллионов рублей,... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, фас, картель
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель автотранспортных компаний, где было реализовано государственных контрактов на сумму свыше 798 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.
"ФАС раскрыла картель автотранспортных компаний. Реализация незаконного соглашения позволила организациям заключить государственные контракты на сумму свыше 798 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Ведомство признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях ООО "Авто РГ", ООО "Тимреспект", ООО "Аксон", ООО "Автовела" и ООО "Автокоординатор".
Ведомство сообщает, что компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на 13 торгах. Закупки проводились на право оказания автотранспортных услуг и услуг фотовидеофиксации дорожных правонарушений на территории города Москвы и Московской области.