МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Российская армия выполнила главную задачу 2023 года, сорвав контрнаступление Украины, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе итогового тематического селекторного совещания. Один в поле. В Европе озвучили сценарии краха Украины в 2024 году

По его словам, основные усилия в этом году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции.

"Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны, поблагодарил за добросовестное выполнение поставленных задач.

Шойгу добавил, что оборонно-промышленный комплекс страны для обеспечения нужд СВО в разы нарастил объем производства, некоторые предприятия даже перешли на круглосуточный режим работы. Он подчеркнул, что отечественный ВПК бросил вызов "хваленому западному военно-техническому потенциалу".

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.