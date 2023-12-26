СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — ПРАЙМ. Доставая гирлянду с антресоли, необходимо убедиться в целостности всех звеньев, особенно в случае со старыми новогодними украшениями. Об этом рассказал заместитель начальника управления МЧС России по республике Крым Игорь Скуртул. Исследование показало, где россияне планируют отмечать Новый год

"По практике, обычно в коробочку свернули — и сколько лет этой гирлянде, никто не знает. Поэтому обязательно нужно обращать особое внимание на целостность всех соединений, готовность гирлянды длительно выполнять свою функцию", — сказал он.

Скуртул добавил, что средний срок годности гирлянд составляет пять лет.

По словам специалиста, запрещается оставлять гирлянды включенными на ночь или без присмотра.

МЧС также предупредило россиян, обладающих гирляндами с тонкими проводами и изоляцией, не рассчитанной на серьезный срок эксплуатации, о повышенном риске замыкания, оплавления штекера и других проблемах. Ведомство порекомендовало использовать световое украшение только в соответствии с инструкцией по эксплуатации, не украшать дом с улицы гирляндой, предназначенной для помещения, удостовериться, что элементы гирлянды не соприкасаются с "дождиком", а также исключить контакт маленьких детей с гирляндой.