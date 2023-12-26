МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Прибалтийские государства будут пытаться поддерживать миф о российской угрозе, но в реальности такой угрозы не существует, заявил в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" зампред Совета Федерации Константин Косачев. В Совфеде рассказали, на кого Запад спишет все промахи

Он отметил, что такие попытки Прибалтики будут единственной возможностью как-то "напомнить о себе и обозначить свое место чуть подальше от периферии", быть "поближе к центру принятия решений на Западе".

"Угрозы не существует, вне всякого сомнения. Но миф об этой угрозе в странах Балтии будет эксплуатироваться в полный рост, потому что больше продавать странам Балтии своим НАТОвским и евросоюзовским союзникам просто-напросто нечего", — сказал Косачев.

Он не исключил провокаций со стороны стран Балтии, так как "на этих территориях начинают в возрастающей степени появляться на постоянной основе вооруженные силы и вооружения их союзников по НАТО".

Как отметил Косачев, страны Прибалтики, повернувшись к НАТО, оказались на периферии мировой политики.

"Я до этого говорил, что для Европы ее силой были отношения с Россией — они удивительным образом долгое время были силой для Финляндии, а Финляндия, как мы знаем, радикальным образом, на мой взгляд, совершенно ошибочно меняла свою геополитическую ориентацию", — подчеркнул парламентарий.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 20 октября заявлял, что Балтийское море закроют для российских кораблей, если расследование подрыва Balticconnector укажет на "причастность России". Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков, комментируя слова латвийского лидера, подчеркивал, что возможности прибалтийских военно-морских сил не позволят осуществить задуманное. Как позднее отмечал депутат Госдумы Олег Нилов, закрыть Балтийское море от России можно лишь на бумаге.