"Госуслуги": учебу и лечение лучше оплатить в 2024 году, если вычеты закончились
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россиянам стоит перенести оплату обучения или лечения на 2024 год, если лимит для социальных налоговых вычетов исчерпан, — в следующем году лимит будет предоставлен заново и станет выше, рассказали в телеграм-канале "Госуслуг".
"Перенесите оплату обучения или лечения на 2024 год. Если исчерпали лимит для социальных налоговых вычетов, платите за следующий семестр, месяц или пакет занятий в январе 2024. Лимит предоставляется заново и станет выше", — сказано в сообщении.
В 2023 году максимальная сумма, которую можно вернуть, составляет 15 600 рублей, а в 2024 году она будет увеличена до 19 500 рублей. Общая сумма расходов, которые входят в лимит социального вычета, в следующем году повышается со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.
Также россиянам советуют не тратить неиспользованную сумму материнского капитала. "Проверьте остаток на "Госуслугах". Если есть неиспользованная сумма — подождите индексации с 1 февраля. Тогда можно будет распоряжаться господдержкой с повышением", — отмечается в сообщении.
С 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 11,9%. Остаток материнского капитала можно будет проверить на "Госуслугах" или на сайте Соцфонда России. Данные в выписках обновятся 6 февраля.
Кое-что россиянам, напротив, лучше сделать в этом году — к примеру, оформить справки об оплате медуслуг и очном обучении для налоговых вычетов. "Пусть будут готовы заранее, чтобы в январе подать декларацию за 2023 год и быстрее вернуть налог", — поясняют в "Госуслугах". А молодым людям нужно успеть до конца года потратить деньги на "Пушкинской карте" — в 2024 году остаток сгорит.
Подать заявление на продление единого пособия на детей на следующий год также можно уже в декабре – но можно и позже. Также до конца года можно написать заявление на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. "Если есть маленький ребенок и планируете работать на полной ставке, с 2024 года можно получать пособие по уходу и зарплату одновременно", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/society/20231226/842676461.html