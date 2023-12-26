МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россиянам стоит перенести оплату обучения или лечения на 2024 год, если лимит для социальных налоговых вычетов исчерпан, — в следующем году лимит будет предоставлен заново и станет выше, рассказали в телеграм-канале "Госуслуг". В ГД предложили запустить продажу билетов на "Щелкунчик" через "Госуслуги"

"Перенесите оплату обучения или лечения на 2024 год. Если исчерпали лимит для социальных налоговых вычетов, платите за следующий семестр, месяц или пакет занятий в январе 2024. Лимит предоставляется заново и станет выше", — сказано в сообщении.

В 2023 году максимальная сумма, которую можно вернуть, составляет 15 600 рублей, а в 2024 году она будет увеличена до 19 500 рублей. Общая сумма расходов, которые входят в лимит социального вычета, в следующем году повышается со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Также россиянам советуют не тратить неиспользованную сумму материнского капитала. "Проверьте остаток на "Госуслугах". Если есть неиспользованная сумма — подождите индексации с 1 февраля. Тогда можно будет распоряжаться господдержкой с повышением", — отмечается в сообщении.

С 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 11,9%. Остаток материнского капитала можно будет проверить на "Госуслугах" или на сайте Соцфонда России. Данные в выписках обновятся 6 февраля.

Кое-что россиянам, напротив, лучше сделать в этом году — к примеру, оформить справки об оплате медуслуг и очном обучении для налоговых вычетов. "Пусть будут готовы заранее, чтобы в январе подать декларацию за 2023 год и быстрее вернуть налог", — поясняют в "Госуслугах". А молодым людям нужно успеть до конца года потратить деньги на "Пушкинской карте" — в 2024 году остаток сгорит.

Подать заявление на продление единого пособия на детей на следующий год также можно уже в декабре – но можно и позже. Также до конца года можно написать заявление на отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. "Если есть маленький ребенок и планируете работать на полной ставке, с 2024 года можно получать пособие по уходу и зарплату одновременно", — сказано в сообщении.