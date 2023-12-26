МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В список необычных вакансий в России в 2023 году вошли воспитатель поросят, лесопатолог, вожатый служебных собак, конфетчик, тренер лошадей, сообщил RT со ссылкой на подборку аналитиков SuperJob. Стало известно, кому повысят зарплату с 1 января

Отмечается, что в эту подборку включили предложения работодателей со всей страны. Она содержит вакансии как для начинающих специалистов с небольшой оплатой труда, так и для более опытных с хорошим заработком.

Так, воспитателю поросят готовы платить 53 тысячи рублей, лесопатологу — 40-45 тысяч рублей, сборщику шампиньонов — от 45 тысяч рублей, вожатому служебных собак — 17-20 тысяч рублей, тренеру лошадей — 22-26 тысяч рублей, а конфетчику — 22-25 тысяч рублей.