МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин назначен на должность заместителя министра транспорта Российской Федерации, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Минтранс назвал ожидаемый грузооборот морских портов по итогам года

До Потешкина эту должность занимал Игорь Чалик.

"Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте распоряжения.

Потешкин с января 2022 года курировал в Росавиации вопросы перевозок и цифровизации. Ранее он работал в авиакомпаниях «Россия», Nordwind и «Оренбургские авиалинии».