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Замглавы Минтранса России назначили Владимира Потешкина
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Заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин назначен на должность заместителя министра транспорта Российской Федерации, соответствующее распоряжение правительства размещено на... ПРАЙМ, 26.12.2023
общество , новости, россия, минтруд рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Заместитель главы Росавиации Владимир Потешкин назначен на должность заместителя министра транспорта Российской Федерации, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
До Потешкина эту должность занимал Игорь Чалик.
"Назначить Потешкина Владимира Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в тексте распоряжения.
Потешкин с января 2022 года курировал в Росавиации вопросы перевозок и цифровизации. Ранее он работал в авиакомпаниях «Россия», Nordwind и «Оренбургские авиалинии».