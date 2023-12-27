МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россия идет к победе на Украине, когда Запад терпит сплошные провалы, — такое мнение в беседе с британской газетой National высказал генерал ВС Великобритании в отставке Ричард Бэрронс. В Совфеде рассказали, на кого Запад спишет все промахи

Он заявил: "Ход конфликта (на Украине — прим. ред.) сейчас однозначно <…> развивается в пользу России. Путин в очень хорошей позиции".

В то же время National указывает, что Вооруженные силы Украины испытывают недостаток в артиллерии и авиации, Россия же проводит наступательные операции с массированной артподготовкой.

По информации издания, даже если западные страны смогут нарастить собственное производство артиллерийских боеприпасов до миллиона единиц в год, в России все равно будут производить вдвое больше снарядов, чем Соединенные Штаты и их союзники вместе взятые.

Между тем генерал Бэрронс напомнил, что западные страны потерпели "провал" в санкционном давлении на экономику Российской Федерации, и подчеркнул, что, если Евросоюз и США не перестанут таким образом проигрывать, то есть смысл усомниться в шансах Запада на выживание.

"Мы заслуженно падем жертвами XXI века, если не разберемся со своими проблемами", — подчеркнул Бэрронс.

В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое страны Запада оказывают уже несколько лет и продолжает его усиливать.

Также российское руководство заявляло, что Соединенным Штатам и их союзникам не хватает мужества признать провал экономических ограничений. Вместе с тем в западных странах все чаще заявляют, что введенные санкции оказались неэффективными.