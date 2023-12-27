2023-12-27T10:55:25+03:00
2023-12-27T10:55:25+03:00
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ФТС отчиталась о передаче конфиската на нужды СВО
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Таможенные органы РФ с начала года передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщила... ПРАЙМ, 27.12.2023
общество , экономика, новости, фтс россии, конфискат, сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Таможенные органы РФ с начала года передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).
"С начала 2023 года таможенные органы передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Также добавляется, что всего было передано имущество по 2160 товарным позициям. "Это автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия", — уточняют таможенники.
"В январе-ноябре исполнено 11 929 постановлений об обращении в федеральную собственность товаров, в уполномоченные органы передано имущество на 3,8 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.