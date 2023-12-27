МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Таможенные органы РФ с начала года передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС). Шойгу назвал помощь семьям бойцов СВО приоритетом

"С начала 2023 года таможенные органы передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Также добавляется, что всего было передано имущество по 2160 товарным позициям. "Это автомобильная техника, строительные материалы, амуниция, технические и дезинфицирующие средства, табачные изделия", — уточняют таможенники.

"В январе-ноябре исполнено 11 929 постановлений об обращении в федеральную собственность товаров, в уполномоченные органы передано имущество на 3,8 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.