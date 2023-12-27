МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Все ограничения, в том числе на пользование интернетом, сняли с блогера Валерии Чекалиной, заявил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. ФАС возбудила дела против региональных "дочек" "Лукойла"

Ранее СК возбудил против Лерчек и ее мужа Артема Чекалина два дела об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании денег в особо крупном размере (более 130 миллионов рублей).

В ноябре следствие сняло арест со счетов супругов, они смогли оплатить доначисленные пени и штраф.

"Все ограничения сняты", — сказал Третьяков.

Согласно постановлениям суда, Чекалиным было запрещено использовать интернет и телефон. Общаться подсудимые могли только с близкими родственниками.