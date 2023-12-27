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С блогера Лерчек сняли все ограничения
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Все ограничения, в том числе на пользование интернетом, сняли с блогера Валерии Чекалиной, заявил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. Ранее СК возбудил против Лерчек и ее... ПРАЙМ, 27.12.2023
право, общество , новости, арест, неуплата налогов, блогер лерчек
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Все ограничения, в том числе на пользование интернетом, сняли с блогера Валерии Чекалиной, заявил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.
Ранее СК возбудил против Лерчек и ее мужа Артема Чекалина два дела об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании денег в особо крупном размере (более 130 миллионов рублей).
В ноябре следствие сняло арест со счетов супругов, они смогли оплатить доначисленные пени и штраф.
"Все ограничения сняты", — сказал Третьяков.
Согласно постановлениям суда, Чекалиным было запрещено использовать интернет и телефон. Общаться подсудимые могли только с близкими родственниками.