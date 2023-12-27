МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский получил от президента США Джо Байдена сигнал, что финансирование и поставки оружия не будут продолжаться бесконечно, сообщает журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер. В Минфине Украины назвали мобилизацию серьезным вызовом для экономики

По его словам, о провале визита Зеленского в США свидетельствует тот факт, что, помимо фраз о героизме Украины, Байден обещал помогать "столько, сколько это будет возможно".

"Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую, как мантру, повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву "столько, сколько потребуется", — отмечает Метер.

Журналист также отмечает, что Байден сменил риторику в отношении России и больше не требует "нанести стратегическое поражение" в вооруженном конфликте.

"Насколько печальная картина вырисовывается, стало понятно на означенной пресс-конференции, когда Байден сказал, что немедленно отправит Киеву 200 миллионов долларов помощи. Украинские руководители часто говорят о том, что ежедневно республика тратит сто миллионов долларов!" — заключил Метер.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.