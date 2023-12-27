2023-12-27T16:21:27+03:00
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2023
https://1prime.ru/society/20231227/842688454.html
В Финляндии обжаловали закрытие границы с Россией, пишет СМИ
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Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали в суде закрытие границ с Россией, передает группа региональных изданий Uutissuomalainen. Финские власти 15 декабря закрыли границу с... ПРАЙМ, 27.12.2023
право, общество , новости, финляндия, россия, закрытие границ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали в суде закрытие границ с Россией, передает группа региональных изданий Uutissuomalainen.
Финские власти 15 декабря закрыли границу с Россией до 14 января 2024 года. Сообщение между двумя странами осуществляется посредством железнодорожных грузовых перевозок пункт пропуска Вайниккала.
"Решения правительства о закрытии восточной границы были обжалованы в высшем административном суде <…> Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные", — сообщают издания.
Отмечается, что заявители, являющиеся русскоязычным меньшинством, указывали на нарушение свободы передвижения и других основных прав человека.
Право человека на свободное передвижение закреплено в статье 13 Всеобщей декларации прав человека. Документ также закрепляет равенство, свободу от дискриминации, право на равенство перед законом, право владеть имуществом и другие права и свободы.