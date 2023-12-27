МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Русскоязычные граждане Финляндии обжаловали в суде закрытие границ с Россией, передает группа региональных изданий Uutissuomalainen. В Финляндии пожаловались на ухудшение экономики страны

Финские власти 15 декабря закрыли границу с Россией до 14 января 2024 года. Сообщение между двумя странами осуществляется посредством железнодорожных грузовых перевозок пункт пропуска Вайниккала.

"Решения правительства о закрытии восточной границы были обжалованы в высшем административном суде <…> Заявители требуют отменить решения о закрытии восточной границы как неконституционные", — сообщают издания.

Отмечается, что заявители, являющиеся русскоязычным меньшинством, указывали на нарушение свободы передвижения и других основных прав человека.

Право человека на свободное передвижение закреплено в статье 13 Всеобщей декларации прав человека. Документ также закрепляет равенство, свободу от дискриминации, право на равенство перед законом, право владеть имуществом и другие права и свободы.