МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России собрал для граждан самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые нужно сразу бросать трубку, говорится в материалах регулятора. Названы аферы, которые мошенники провернут в ближайшие дни

"Распознать мошенника в незнакомце непросто, особенно по телефону. Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали — сразу кладите трубку", — говорится в Telegram-канале ЦБ. Там же уточняется, что после этого следует позвонить по официальному номеру организации или на горячую линию, набрав номер вручную.

Мошенники часто звонят и заявляют, что "оформлена заявка на кредит". Регулятор рекомендует после этих слов не продолжать разговор, "иначе, сказав лишнего", человек точно поможет мошенникам оформить на него кредит и похитить деньги.

Не стоит разговаривать и с теми, кто представляется "сотрудником Центробанка", так как настоящие работники Банка России не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций, предупредил ЦБ.

Также в "стоп-листе" от регулятора фраза "специальный или безопасный счет". Это распространенная легенда аферистов, которые убеждают людей перевести сбережения на "специальный" счет — якобы для сохранности денег. Однако "специальных" ("безопасных", "защищенных" и др.) счетов не существует, отметил ЦБ.

Также регулятор предупреждает, что мошенники часто говорят потенциальным жертвам, что "идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию" или "ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция".

Однако работники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону, не запрашивают финансовые данные и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников, а банки могут приостанавливать мошеннические операции и без участия клиента, напомнил ЦБ.

И, наконец, регулятор предупреждает, что такие фразы, как "истекает срок действия сим-карты", "продиктуйте код из смс-сообщения" и "вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка" — тоже популярные мошеннические уловки.