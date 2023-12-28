МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи на сумму до 20 миллионов долларов, говорится подписанном главой государства меморандуме, который обнародовал Белый дом. Блинкен объявил о "финальном" пакете помощи Украине

"Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США… я делегирую госсекретарю полномочия, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до 20 миллионов долларов", — следует из меморандума.

Менее чем за час до этого Блинкен объявил, что администрация выделяет Украине очередной пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. При этом в заявлении главы американской дипломатии подчеркивалось, что он станет последним в текущем году.

В пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, патроны, запчасти и другое оборудование. В совокупности, по словам Блинкена, с начала российской спецоперации на Украине Вашингтон предоставил Киеву военную помощь примерно на 44,3 миллиарда долларов.