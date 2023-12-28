МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Крупные СМИ часто делают вид, что не существует доказательств неправомерных действий президента США Джо Байдена, когда речь заходит о сделках его сына Хантера. Но сегодня эксперты по правовым вопросам предупреждают, что у Байдена могут возникнут новые серьезные проблемы, передает Fox News. Байден поручил изучить вопрос о выделении Украине дополнительной помощи

По словам профессора юриспруденции Джонатан Турли, которые передает канал, если Байден был осведомлен о торговле влиянием в его семье, то он "коррумпирован по определению". Другие юристы, как сообщает Fox News, полагают, что из-за своих проступков Байден даже может вылететь из президентской гонки.

Участвующий в программе телеканала глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер в этой связи отметил: "Большинство американцев понимают, что здесь что-то дурно пахнет. Большинство американцев понимают, что мы предоставили банковские выписки как неопровержимые доказательства. Эти выписки показывают, что Байдены получили более 20 миллионов долларов от наших противников со всего мира. И при этом они не могут ответить на простой вопрос: "Что вы сделали, чтобы получить такие деньги?"

Подытоживая, Комер подчеркнул, что не только политика Байдена — "полная катастрофа", еще и американцы думают, что он обманщик, и это, по утверждению конгрессмена, " создаст проблему для Джо Байдена".