МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Толпы украинцев выстроились за документами в Варшаве, об этом написал в соцсети X главный редактор украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой. Об этом сообщает РИА Новости. В украинских лесах появились партизаны-анархисты, сообщили в Киеве

Он отметил: "Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами".

На опубликованных журналистом фото и видео видны мужчины, стоящие в одном из варшавских торговых центров недалеко от "Паспортного сервиса", который относится к Государственной миграционной службе Украины.

По мнению комментаторов, украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, действительные в течение 10 лет, поскольку в случае принятия нового закона о мобилизации на Украине уклонисты лишатся возможности обновлять документы.

Правительство Украины внесло в Раду законопроект о мобилизации, который, в частности, отменяет срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, а также обязывает регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат.

Вместе с тем все военнообязанные, согласно законопроекту, в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения должны прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. При этом нижняя планка возраста для мобилизации снижается с 27 до 25 лет, а за неявку в военкомат ограничиваются права вплоть до блокировки банковских карт и счетов.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров выразил желание мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, приглашение явиться на призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом украинцы в возрасте 25-60 лет.