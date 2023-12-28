МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. У администрации президента США Джо Байдена существует один единственный способ скрыть свое поражение в украинском конфликте и победить на выборах — использовать "маленькую" ядерную бомбу. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Politico: CША "незаметно" меняют стратегию по Украине

По его словам, Украине необходимо осознать свое поражение, и дополнительные 500 тысяч мобилизованных будут не в силах изменить ситуацию. Однако в Соединенных Штатах приближаются выборы, и администрация Байдена хочет продемонстрировать свою "победу" на Украине, а для этого есть только один способ, считает аналитик.

"Появится какой-нибудь идиот в Пентагоне или Белом доме и скажет: "Господин президент, единственный способ показать России, что мы настроены серьезно — использовать маленькую ядерную бомбу. Она может быть размером всего лишь в десятую часть той, что мы использовали в Хиросиме. Давайте это сделаем. Они остановятся, мы убережем себя от проигрыша на выборах, а потом разберемся с остальным". Боюсь, что именно так все и будет", — предположил Макговерн.

Также он выразил уверенность, что генералы будут убеждать президента, что этот шаг не вызовет эскалации, и ситуация не выйдетиз-под контроля.

Вместе с тем к этому процессу, как считает аналитик, будут подключены советник президента США Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. Они лично заинтересованы в победе Байдена на выборах и в том, чтобы их не осудили при новой администрации.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, экс-президент Дональд Трамп сегодня выступает фаворитом праймериз Республиканской партии и ему вполне по силам победить.