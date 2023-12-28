МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Спрос на путешествия в вотчину Деда Мороза — город Великий Устюг на Вологодчине — рекордный за последние годы, билеты и места в отелях раскуплены, всего в праздники "зимнего волшебника" посетят 100 тысяч гостей, говорится в сообщении пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). Названы популярные среди россиян туристические направления на Новый год

Отмечается, что спрос на путевки в Великий Устюг в 2023 году достиг рекордных за семь — восемь лет показателей. По итогам новогодних каникул, подчеркивают туроператоры, вотчину Деда Мороза посетят около 100 тысяч гостей.

По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, которые приводятся в сообщении, спрос на новогодние туры в резиденцию Деда Мороза подрос в этом году примерно на 30%. "Это рекордный показатель. Нагрузка на нашего Деда Мороза будет максимальной за последние семь-восемь лет. Туроператорам к середине декабря стало нечего продавать – раскуплены и билеты на поезда, и места в отелях города и его окрестностей", — рассказал он.

Как добавляет PR-директор туроператора "Алеан" Ирина Романова, на это направление пришлось десять процентов от всех бронирований. По ее словам, путевки в основном раскупались в октябре — ноябре.

"Наибольшей популярностью пользуются варианты с размещением в вотчине Деда Мороза. На втором месте туры с проживанием в гостинице рядом с резиденцией, на третьем – турпоезд", — поясняет Романова.

Она отметила, что на данный момент мест в турах с проживанием в вотчине не осталось, "есть лишь единичные места в железнодорожных программах "Мороз-Экспресс" и с проживанием в гостинице".