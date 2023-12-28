Лавров: Запад санкциями и давлением добился сплочения российского народа
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства дает интервью РИА Новости.
"В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас…, Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно", — сказал Лавров.
По словам главы МИД России, Запад надеялся разобщить россиян и спровоцировать протестные волны, однако народ только сильнее сплотился.
Лавров также подчеркнул, что россияне вместе с президентом страны Владимиром Путиным обеспечивают движение к победе. Без сплоченного народа успехи в зоне Специальной военной операции были бы невозможны, вся страна продолжает работать для достижения победы, заключил дипломат.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/society/20231228/842696694.html