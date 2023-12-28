МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Россия в уходящем 2023 году стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров заявил, что Запад "стращает" страны за сотрудничество с Россией

Глава российского внешнеполитического ведомства дает интервью РИА Новости.

"В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас…, Россия стала за этот год существенно крепче, и единство нашего народа возросло значительно", — сказал Лавров.

По словам главы МИД России, Запад надеялся разобщить россиян и спровоцировать протестные волны, однако народ только сильнее сплотился.

Лавров также подчеркнул, что россияне вместе с президентом страны Владимиром Путиным обеспечивают движение к победе. Без сплоченного народа успехи в зоне Специальной военной операции были бы невозможны, вся страна продолжает работать для достижения победы, заключил дипломат.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.