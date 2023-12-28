2023-12-28T16:27:14+03:00
2023-12-28T16:27:14+03:00
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В Санкт-Петербурге не будет салюта в новогоднюю ночь
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Власти Санкт-Петербурга приняли решение отказаться от фейерверка в новогоднюю ночь, говорится в материалах городского комитета по культуре. Отмечается, что в опубликованной... ПРАЙМ, 28.12.2023
общество , новости, санкт-петербург, салюты, новый год
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга приняли решение отказаться от фейерверка в новогоднюю ночь, говорится в материалах городского комитета по культуре.
Отмечается, что в опубликованной программе в центре Петербурга в новогоднюю ночь салют не упомянут.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявлял, что городские власти изучают возможность отменить фейерверки.
От запуска салютов на Новый год уже отказались Москва, Ингушетия, Ставропольский край и другие российские регионы.