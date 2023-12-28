С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга приняли решение отказаться от фейерверка в новогоднюю ночь, говорится в материалах городского комитета по культуре. Рекордное число россиян приедет в гости к Деду Морозу

Отмечается, что в опубликованной программе в центре Петербурга в новогоднюю ночь салют не упомянут.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявлял, что городские власти изучают возможность отменить фейерверки.

От запуска салютов на Новый год уже отказались Москва, Ингушетия, Ставропольский край и другие российские регионы.