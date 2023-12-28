МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, попросила арбитражный суд Москвы признать незаконным решение столичной налоговой инспекции №6, по которому она была привлечена к ответственности за совершение налогового правонарушения, следует из опубликованного в четверг определения суда. Блогер Блиновская раскаялась и признала вину в полном объеме

Сообщается, что заявление Блиновской поступило в суд во вторник, 26 декабря, сейчас оно рассматривается. Кроме того, предварительные слушания назначены на 6 февраля 2024 года.

Ранее против Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Следствие считает, что она не уплатила за 2019-2021 годы 918 миллионов рублей налогов.

Блиновскую задержали на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию.

Прокуратура отмечала, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.

Сейчас блогер находится под домашним арестом. В середине ноября суд сохранил ей эту меру пресечения до января. По данным Следственного комитета России, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ".

Более того, согласно данным ведомства, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

Елена Олеговна Блиновская — российский блогер, предприниматель и телеведущая. Российские и зарубежные СМИ назвали Блиновскую главной инфоцыганкой России. Блогер получила широкую известность после ареста и возбуждения уголовного дела за неуплату налогов и отмывание денежных средств.