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Пьяных водителей будут усиленно ловить в праздники в Москве
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Госавтоинспекция в новогодние праздники будет проводить внимательные проверки по выявлению водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, заявили в пресс-службе столичной ГИБДД... ПРАЙМ, 28.12.2023
общество , новости, россия, москва-минск, гибдд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Госавтоинспекция в новогодние праздники будет проводить внимательные проверки по выявлению водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, заявили в пресс-службе столичной ГИБДД.
"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 20.00 часов 29 декабря до 20.00 часов 8 января 2024 года управлением Госавтоинспекции будет проводиться усиленная работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения", — указывается в Telegram-канале ведомства.
В ГИБДД попросили водителей своевременно сообщать в полицию о тех, кто ведут себя на дороге неадекватно.