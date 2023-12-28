МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Госавтоинспекция в новогодние праздники будет проводить внимательные проверки по выявлению водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, заявили в пресс-службе столичной ГИБДД. Партия Lada Vesta поступила в гараж Госдумы

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения с 20.00 часов 29 декабря до 20.00 часов 8 января 2024 года управлением Госавтоинспекции будет проводиться усиленная работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения", — указывается в Telegram-канале ведомства.

В ГИБДД попросили водителей своевременно сообщать в полицию о тех, кто ведут себя на дороге неадекватно.