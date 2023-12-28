СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — ПРАЙМ. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал "дешевым оправданием собственного бессилия" слова представителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, что вторжение ВСУ в Крым прошедшим летом не состоялось, так как эти заявления были частью информационной борьбы. Украина может отменить индексацию пенсий в 2024 году

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов попытался оправдать слова своего шефа Кирилла Буданова о так и не состоявшемся вторжении ВСУ в Крым прошедшим летом, назвав эти заявления частью борьбы на информационном фронте. Ранее Буданов заявил, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины силовым путем, а позже — что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года, а позже — что ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

"Нынешнее украинское руководство и его действия — это и есть сплошная информационная операция США и Запада. А подобные заявления представителя ГУР — дешевое оправдание собственного бессилия", — сказал Смирнов РИА Новости.

По его словам, главная цель нынешней киевской власти — уничтожение Украины как государства и ее населения.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.