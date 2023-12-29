2023-12-29T02:13:00+03:00
2023-12-29T02:15:57+03:00
2023-12-29T02:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231229/842703070.html
Во Франции оценили, насколько Залужный унизил Зеленского
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления, главком ВСУ Валерий Залужный ведет против него открытую войну, заявил на своей странице в соцсети X... ПРАЙМ, 29.12.2023
новости, общество , франция, украина, владимир зеленский, валерий залужный
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452428.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452428.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452427.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452427.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452415.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84245/24/842452415.jpg
https://1prime.ru/society/20231227/842684917.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления, главком ВСУ Валерий Залужный ведет против него открытую войну, заявил на своей странице в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В частности, он отметил: "Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведет теперь против него открытую, жестокую и публичную войну! Он провел брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления!"
Как считает Филиппо, именно Залужный потребовал дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, а президент Зеленский под давлением обстоятельств просто был вынужден подчиниться.
"Киевский режим продолжает рушится! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню", — подытожил французский политик.
Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что Генштаб попросил его мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью телеканалу "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на дополнительную мобилизацию и, таким образом, практически обвинил Зеленского во лжи.