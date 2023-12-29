МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления, главком ВСУ Валерий Залужный ведет против него открытую войну, заявил на своей странице в соцсети X лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Зеленский строит на Украине "хаб мирового наркотрафика", заявил Медведчук

В частности, он отметил: "Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведет теперь против него открытую, жестокую и публичную войну! Он провел брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления!"

Как считает Филиппо, именно Залужный потребовал дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, а президент Зеленский под давлением обстоятельств просто был вынужден подчиниться.

"Киевский режим продолжает рушится! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню", — подытожил французский политик.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, что Генштаб попросил его мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный в интервью телеканалу "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на дополнительную мобилизацию и, таким образом, практически обвинил Зеленского во лжи.