МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В связи с тем, что большинство молодых американце выступают против политики президента Джо Байдена на Украине, в Соединенных Штатах может произойти сдвиг внешнеполитического курса, — такое мнение в статье для издания The Hill высказал глава отдела опросов и социальных тенденций международной исследовательской компании Ipsos Клиффорд Янг. Лавров рассказал, что избавит США от уверенности в своем превосходстве

Он подчеркнул, что, согласно недавнему опросу Ipsos, только 37% молодых граждан США одобряют политику Белого дома на Украине, а большинство из них уверены, что Соединенным Штатам вообще не следует вмешиваться в конфликт на Украине.

"Молодые американцы хотят иной внешней политики, — утверждает Янг. — Это потенциально предвещает американский внешнеполитический сдвиг, поскольку старшие поколения уходят, а молодые вступают в свои права".

Также он привел в статье данные, показывающие, что за последнее десятилетие число американцев, которые считают Соединенные Штаты великой страной и верят в ее исключительность, сократилось с 86 до 58%.

"У политиков больше нет того мандата на действия, которым они пользовались, когда американцы были более доверчивыми и идеалистичными", — пишет Янг.

Подытоживая, он делает вывод, что в недалеком будущем граждане США будут все чаше отказываться от идеализма и веры в свою исключительность, а взамен этого будут в большей степени ориентироваться на прагматизм и сотрудничество.

Согласно ранее опубликованным результатам опроса New York Times, 57% американских избирателей не одобряют политику президента США Джо Байдена, проводимую в отношении палестино-израильского конфликта.