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Пушков высказался о "болезненном зуде" генерала НАТО
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"Болезненный зуд" военачальников малых стран Европы уже становится "поветрием", заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков, отвечая на слова главкома... ПРАЙМ, 29.12.2023
новости, общество , россия, алексей пушков, нидерланды, комментарий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "Болезненный зуд" военачальников малых стран Европы уже становится "поветрием", заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков, отвечая на слова главкома армии Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией.
Вийнен в своем недавнем заявлении призвал общество "готовиться к войне с Россией" и отметил, что Нидерландам нужно ежегодно ставить под ружье по несколько тысяч добровольцев.
В ответ Пушков написал: "И главком вооруженных сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием".
Чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем "активнее ее руководители рвутся в бой", заметил сенатор.
"А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны. Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает", — заключил Пушков.
Начальник генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать конфликта с Россией можно только путем запугивания.