МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "Болезненный зуд" военачальников малых стран Европы уже становится "поветрием", заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков, отвечая на слова главкома армии Нидерландов Мартина Вийнена о войне с Россией. Пушков раскрыл истинный интерес Польши к Украине

Вийнен в своем недавнем заявлении призвал общество "готовиться к войне с Россией" и отметил, что Нидерландам нужно ежегодно ставить под ружье по несколько тысяч добровольцев.

В ответ Пушков написал: "И главком вооруженных сил Нидерландов туда же — призывает свою не слишком большую страну срочно готовиться к войне с Россией. Этот болезненный зуд военачальников малых стран Европы уже становится поветрием".

Чем меньше страна и чем меньше от нее зависит, тем "активнее ее руководители рвутся в бой", заметил сенатор.

"А происходит это потому, что эти зудящие прекрасно знают: не им решать, вступать в войну с Россией или нет, на то есть совсем другие страны. Знают они и то, что Россия им реально не угрожает. А потому можно выступать с провокационными призывами и всячески обращать на себя внимание, принимая угрожающий вид, который никого не пугает", — заключил Пушков.

Начальник генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать конфликта с Россией можно только путем запугивания.