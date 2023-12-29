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Власти Украины решили ужесточить нормы мобилизации ради получения помощи от Запада, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский,... ПРАЙМ, 29.12.2023
общество , новости, украина, владимир зеленский, комментарий, мобилизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Власти Украины решили ужесточить нормы мобилизации ради получения помощи от Запада, такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который подозревается в госизмене и содержится в киевском СИЗО и публикуют записи при помощи своих адвокатов. Об этом пишет РИА Новости.
Он считает, что новый законопроект о мобилизации инициировало не правительство Украины, а офис президента, решивший ввести "драконовские нормы". По мнению депутата, "этот законопроект написан и будет приниматься в срочном порядке для наших иностранных партнеров".
При этом Дубинский обратил внимание, что голосование по законопроекту запланировано "как раз под саммит ЕС и под решение конгресса США". А финансовая помощь, считает депутат, должна поступить до того, как "этот план провалится, потому что выполнить его невозможно".
"Этим проектом мобилизации власть идет ва-банк, чтобы убедить партнеров продолжить финансирование сопротивления. Однако (власть Украины — прим. ред.) делает одну большую ошибку — желая использовать мобилизацию для удара по рейтингу Залужного, проект опубликовали слишком рано. К моменту, когда его будут голосовать, реакция общества может быть непредсказуемой!" — подытожил Дубинский.