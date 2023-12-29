МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского предпринимателя Илона Маска не упустить исторический шанс и баллотироваться в президенты США. "Могли избежать". Маск обвинил Зеленского в продолжении конфликта

Ранее миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в соцсети X, что сейчас администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный ранее Маском план по Украине. В свою очередь, сам бизнесмен заявил, что если бы был принят предложенный им в 2022 году план, то многих смертей удалось бы избежать. План Маска предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН" (Донбасс, Херсонская и Запорожская области), сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

"Маск — здравомыслящий политик и уважаемый бизнесмен. Для того, чтобы постараться изменить наш несовершенный мир к лучшему, не надо делать информационные вбросы, слабо влияющие на международную обстановку, а лучше воспользоваться историческим шансом, проявить характер, заявить о своих амбициях и баллотироваться в президенты США", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, у Маска есть шанс вернуть "раздемократизированным США украденную мечту".

"Уверен, что тогда его голос и мирные предложения будут поддержаны американским народом и услышаны во всем мире", — подчеркнул депутат.

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Пятого октября того же года Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".