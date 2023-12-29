МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Правительство России утвердило положение о контроле за деятельностью организаций по взысканию долгов: Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет контролировать работу не только профессиональных коллекторов, но и банков и МФО в этой сфере, кроме того им будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений, сообщает кабмин. ФССП начнет взыскивать долги по новым правилам

"Служба судебных приставов будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности. Необходимое для этого положение утверждено постановлением правительства", — говорится в сообщении.

Согласно документу, таким организациям будут присваиваться категории риска в зависимости от допущенных нарушений: высокий, значительный риск, средний и низкий. В отношении них будут проводиться проверки и профилактические мероприятия, включая информирование, объявление предостережения, консультирование и профилактические визиты.

Президент России Владимир Путин в августе подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью кредитных и микрофинансовых организаций, связанной с возвратом просроченной задолженности. Согласно закону, реестр коллекторов будет включать осуществляющие взыскание просроченной задолженности банки и МФО, а надзорный орган сможет контролировать все вышеупомянутые организации в этой сфере. В конце ноября кабмин РФ во исполнение этого закона уполномочил ФССП вести соответствующий реестр.