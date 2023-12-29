МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Украинские мужчины стоят в огромных очередях в Варшаве, чтобы поменять паспорт до вступления закона о мобилизации в силу. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости. Украина "холодно" отблагодарила США за финансовую помощь

По его словам, документы выдают в торговом центре Blue Sity в небольшом помещении. При этом, отметил корреспондент, очередь из сотен мужчин, нежелающих возвращаться на Украину, растянулась на половину второго этажа.

"Здесь у меня работа, нормальный заработок, я не хочу возвращаться и все терять", — сказал один из них.

"Говорят, что в понедельник примут закон и тем, кто не явится для мобилизации, не будут больше выдавать документы", — рассказал корреспонденту другой собеседник.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.