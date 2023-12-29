МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. На военную службу по итогам осеннего призыва поступило 130 человек, заявили в Министерстве обороны России. Власти утвердили индексацию отдельных выплат военным с 1 января

"Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ от 29 сентября 2023 года №735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тысяч человек", — указывается в публикации.

Отмечается, что призывники имели право выбрать, где проходить службу.

Для доставки молодых людей на места службы задействовали 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 199 рейсов гражданской авиации, 10 воинских эшелонов, более 1,4 тысячи вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей. Перед отправкой им выдали повседневную форму одежды, банковские и персональные карты.

Как указали в Минобороны, большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

В ведомстве добавили, что кампания проходила в сложной обстановке из-за зарубежных СМИ, которые пытались дискредитировать армию страны.