2023-12-29T16:32:00+03:00
2023-12-29T16:42:56+03:00
2023-12-29T16:32:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231229/842711108.html
Крупную партию гашиша изъяли в Псковской области, заявила ФТС
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 миллионов рублей, заявила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "Две крупные партии гашиша не позволили ввезти... ПРАЙМ, 29.12.2023
право, общество , новости, россия, фтс, наркотики
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096823.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096823.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096822.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096822.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096821.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83409/68/834096821.jpg
https://1prime.ru/finance/20231229/842710888.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 миллионов рублей, заявила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей", — следует из сообщения.
В ведомстве добавили, что наркотик пытались провезти на территорию России два уроженца Сербии в двух тягачах. Отмечается, что они прибыли из Латвии через погранпункты Псковской таможни.
Уголовные дела возбуждены по по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой), заключили в службе.