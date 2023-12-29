МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В Псковской области изъяли полтонны гашиша на 800 миллионов рублей, заявила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России. ФТС перевыполнила план по перечислениям в бюджет в 2023 году

"Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 килограмм наркотика стоимостью свыше 800 миллионов рублей", — следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что наркотик пытались провезти на территорию России два уроженца Сербии в двух тягачах. Отмечается, что они прибыли из Латвии через погранпункты Псковской таможни.

Уголовные дела возбуждены по по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой), заключили в службе.