МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Пора прекратить обсуждение скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой, нужно направить энергию на борьбу за "нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов", считает вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков. Даванков подал документы на выдвижение в президенты

"Мы собирались обсуждать защиту местных производителей. Но из всех утюгов вторую неделю продолжают обсуждать московскую вечеринку Насти Ивлеевой, как будто в стране нет других проблем. Моя позиция здесь однозначна. Не нужно подменять реальные проблемы страны какой-то ерундой. Энергию "народных судей" лучше направить на борьбу за нормальную медицину, высокие доходы людей, адекватные цены и развитие регионов", — приводит партия слова Даванкова.

Ранее в столичном клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе. Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на 1 миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.