МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Попадание алкогольных или сахарных напитков на поверхность смартфона может привести к поломке устройства — эффект от подобного взаимодействия может быть непредсказуемым, поэтому после инцидента стоит обратиться в сервисный центр, рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Россиянам раскрыли правду о ценах на алкоголь

"Попадание на поверхность мобильного устройства напитков, особенно алкогольных или сахарных, может привести к его поломке. Эффект от попадания алкоголя на телефон может быть разным, но практически во всех случаях телефон стоит вытереть насухо, высушить и по необходимости отнести в сервисный центр", — сказал Пермяков.

По его словам, после попадания алкоголя на поверхность, там образуется пленка из веществ, растворенных в напитке. Телефон покрывается пленкой из пектина, минеральных и азотистых соединений, и это нарушает влагозащиту корпуса и экрана. "Выключите пострадавший телефон, слегка промойте его под теплой водой из-под крана, высушите и, не включая, отнесите в сервисный центр, так как предсказать, как пленка будет взаимодействовать с электроникой, невозможно", — уточнил эксперт.

Наиболее безвредная жидкость для смартфона — это чистый спирт. Как объяснил эксперт, он содержит мало примесей, и менее губителен для электроники и герметизирующих материалов. Если он попадет на устройство, нужно выключить телефон, дать ему просохнуть при комнатной температуре, а потом подогреть бытовым феном. "Если же телефон упал в сосуд со спиртом или "благородным" напитком вроде коньяка и виски, главное — не оставлять его там надолго", — добавил Пермяков.