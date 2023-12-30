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https://1prime.ru/society/20231230/842713853.html
Названо количество подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты
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Более 500 тысяч подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России собрано по всей стране, сообщила пресс-служба его предвыборного штаба. Первая партия подписей... ПРАЙМ, 30.12.2023
общество , новости, россия, владимир путин, выборы президента россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Более 500 тысяч подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России собрано по всей стране, сообщила пресс-служба его предвыборного штаба.
Первая партия подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства на новый президентский срок в субботу прибыла в предвыборный штаб Путина, волонтеры доставили документы из Московской области.
"По всей стране собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина", — сообщили в штабе.
Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец — в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".
В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.
В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".