МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Более 500 тысяч подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты России собрано по всей стране, сообщила пресс-служба его предвыборного штаба. Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России

Первая партия подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства на новый президентский срок в субботу прибыла в предвыборный штаб Путина, волонтеры доставили документы из Московской области.

"По всей стране собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина", — сообщили в штабе.

Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец — в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".

В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.

В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".