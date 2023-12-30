СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — ПРАЙМ. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 300 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 100 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту. Перед Крымским мостом выстроилась очередь из автомобилей

На 10.00 мск в субботу въезда в Крым ожидало более 200 машин.

"В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 104 транспортных средства", — говорится в сообщении о ситуации на мосту к полудню.

Водители ожидают проверки перед въездом на Крымский мост, мера введена в рамках транспортной безопасности. С обеих сторон на автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.

Ранее в субботу сообщалось, что перед Крымским мостом вастроилась очередь из желающих попасть на полостров.