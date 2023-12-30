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Очередь у Крымского моста выросла до 400 машин
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Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 300 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 100 автомобилей, сообщается в... ПРАЙМ, 30.12.2023
общество , новости, россия, крым, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек — ПРАЙМ. Очередь автомобилей на автоподходах к Крымскому мосту для проезда на полуостров увеличилась до 300 машин, со стороны Крыма проезда ожидают более 100 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
На 10.00 мск в субботу въезда в Крым ожидало более 200 машин.
"В очереди со стороны Тамани находится 310 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 104 транспортных средства", — говорится в сообщении о ситуации на мосту к полудню.
Водители ожидают проверки перед въездом на Крымский мост, мера введена в рамках транспортной безопасности. С обеих сторон на автоподходах к мосту развернуты специальные досмотровые пункты.
Ранее в субботу сообщалось, что перед Крымским мостом вастроилась очередь из желающих попасть на полостров.