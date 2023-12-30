МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Заместитель руководителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев снова написал в своем Telegram-канале шуточный прогноз на 2024 год. Медведев предложил Киеву добавить в УК статью за приготовление оливье

Согласно прогнозу, в 2024 году президент США Джо Байден будет объявлен в розыск, новым президентом Штатов станет Дональд Трамп, Годзилла захватит власть в Японии, а мумии инопланетян оживят на военных базах США.

Медведев напомнил, что год назад он внес свой вклад в самые абсурдные и нелепые прогнозы на будущее.

"Нет, всё равно пишут с возмущением, а чего это ничего не исполняется? Помилуйте, как же не исполняется? Разве Шольц не заявил, что Германия платит за газ в десять раз больше, чем раньше? Разве Илон Маск не стал президентом США если не по должности, так по влиянию (при том что у него нет права избираться в президенты, ибо он родился в Африке)? Разве Польша не готовится захватить часть Украины, а Северная Ирландия отколоться от туманного Альбиона?" — написал он.

По словам Медведева, всё абсурдное в нашей жизни почти сбылось и продолжает сбываться.

"Поэтому ловите новую порцию прогнозов, уже на 2024 год (и это вам не гламурные идеи Saxo Bank). Создание в России двух новых партий — Партии пацанов и Партии чушпанов, которые впоследствии будут запрещены Минюстом России из-за незаконной предвыборной агитации прямо на асфальте", — написал он.

Также Медведев спрогнозировал национализацию военно-промышленного комплекса стран Евросоюза, США и Канады "в целях последующего пожертвования всего оборонного производства обиженному киевскому режиму для поддержания его военного потенциала" и выделение Украине синдицированного западными странами кредита в размере 25,5 триллионов долларов США (соответствует размеру ВВП США по ППС). "Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии Хантера Байдена. Роспуск обычных полицейских формирований во всех странах ЕС с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям с учётом их совместного исторического опыта", — написал Медведев.

В его прогнозе также фигурирует объявление в международный розыск Джо Байдена "в связи с его неосторожным уходом со сцены во время выступления и стойкой утратой президента США за кулисами его помощниками" и приговор по уголовным делам, возбуждённым против Дональда Трампа, "в виде 99-летнего тюремного заключения, запрет Трампу избираться во всех штатах Америки", а также избрание его новым президентом США вместо потерявшегося за кулисами Байдена.

"Массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением инопланетянами более половины мест в Сенате и Палате представителей США", — написал Медведев.

Также он спрогнозировал "захват Годзиллой власти в Японии и провозглашение его 天皇(императором Японии) ゴジラ I (Годзиллой I). Начало правления Династии рептилоидов в Японии".

"Итак, новый 2024 год принесёт нам много интересного. Ждём с нетерпением!" — заключил Медведев.