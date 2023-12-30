МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в форме субсидии фонду поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", сообщается на сайте кабмина. Шойгу назвал помощь семьям бойцов СВО приоритетом

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.Госдума 13 декабря, приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.

Кроме того, участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.

Помимо этого, родственников участников СВО нельзя отправлять в командировки без их согласия, а также работать в выходные и сверхурочно.