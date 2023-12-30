2023-12-30T13:30:11+03:00
2023-12-30T13:30:11+03:00
2023-12-30T13:30:11+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231230/842714155.html
Правительство выделит средства для поддержки бойцов СВО в 2024 году
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. Правительство на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в форме субсидии фонду... ПРАЙМ, 30.12.2023
общество , новости, россия, сво, льготы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Правительство на заседании в четверг приняло проект распоряжения о выделении Минтруду в 2024 году средств из резервного фонда на предоставление гранта в форме субсидии фонду поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.Госдума 13 декабря, приняла закон, который продлит на следующий год право участников спецоперации и членов их семей обратится за кредитными каникулами и обеспечит списание кредитных поручительств погибших или тяжело раненых бойцов.
Кроме того, участникам операции и их семьям предоставляются освобождение от уплаты НДФЛ и начисления пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ, приоритетный порядок поступления детей в школы и детские сады, выплаты для вдов и вдовцов, обеспечение квот при поступлении в вузы для бойцов и их детей.
Помимо этого, родственников участников СВО нельзя отправлять в командировки без их согласия, а также работать в выходные и сверхурочно.