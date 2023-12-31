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Число погибших из-за обстрела Белгорода возросло до 22 человек
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Количество погибших при ударе украинских войск по Белгороду увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "К большому сожалению, к большому горю у нас... ПРАЙМ, 31.12.2023
общество , регионы, экономика, новости, россия, белгород, массированный обстрел центра белгорода, вячеслав гладков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Количество погибших при ударе украинских войск по Белгороду увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что из 109 раненых 25 находящихся в тяжелом состоянии "готовимся перевезти в федеральные клиники".
Днем в субботу Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. В Минобороны России сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.