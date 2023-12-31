МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Количество погибших при ударе украинских войск по Белгороду увеличилось до 22 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В США после обстрела Белгорода предрекли исчезновение Украины

"К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что из 109 раненых 25 находящихся в тяжелом состоянии "готовимся перевезти в федеральные клиники".

Днем в субботу Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. В Минобороны России сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.